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Астролог назвал женщин Зодиака, которые любят жить за чужой счет
Жизнь убеждает нас в том, что рассчитывать нужно только на себя, в том числе и в материальном отношении.
Но рядом прекрасно чувствуют себя люди, которые пренебрегают этим принципом.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят жить за чужой счет
Рак
Раки умеют присваивать себе чужие вещи и деньги в виде заботы о себе — представители знака уверены, что все, кто находиться рядом, обязаны делать все для того, чтобы облегчить им жизнь. Причем, делают они это, как правило, очень легко и без нажима — все происходит как само собой разумеющееся.
Телец
Тельцы очень любят комфорт и удобства, которые могут и сами себе обеспечить, но, если кто-то делают это за них, получаемое ими удовольствие увеличивается в геометрической прогрессии, ведь за это не надо платить. Поэтому, если кто-то обеспечивает им материальные блага, воспринимают их как должное.
Водолей
Водолеев нельзя назвать корыстными людьми — скорее, они являются необязательными и безалаберными. Но, почувствовав, что кто-то по доброй воле может — и хочет — взять на себя бремя материальных проблем, они и не подумают отказываться, а со временем уже могут потребовать того уровня обеспечения, к которому привыкли.
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