Астролог назвал женщин Зодиака, которые любят жить за чужой счет

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Но рядом прекрасно чувствуют себя люди, которые пренебрегают этим принципом.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят жить за чужой счет

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Рак

Раки умеют присваивать себе чужие вещи и деньги в виде заботы о себе — представители знака уверены, что все, кто находиться рядом, обязаны делать все для того, чтобы облегчить им жизнь. Причем, делают они это, как правило, очень легко и без нажима — все происходит как само собой разумеющееся.

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Телец

Тельцы очень любят комфорт и удобства, которые могут и сами себе обеспечить, но, если кто-то делают это за них, получаемое ими удовольствие увеличивается в геометрической прогрессии, ведь за это не надо платить. Поэтому, если кто-то обеспечивает им материальные блага, воспринимают их как должное.

Водолей

Водолеев нельзя назвать корыстными людьми — скорее, они являются необязательными и безалаберными. Но, почувствовав, что кто-то по доброй воле может — и хочет — взять на себя бремя материальных проблем, они и не подумают отказываться, а со временем уже могут потребовать того уровня обеспечения, к которому привыкли.

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