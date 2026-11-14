Астролог назвал женщин Зодиака, которые могут увести мужа у лучшей подруги

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Но так думают не все, и у тех, кто такого принципа не придерживается, есть свои доводы, утверждающие, как им кажется, их правоту.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые могут увести мужа у лучшей подруги.

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Телец

Тельцы уверены: если этот человек припал им до души, то совершенно неважно, кем он является, и парень или муж лучшей подруги в этом смысле исключением не является. В таких случаях они относятся к любимому как к собственности: если он, как они считают, принадлежит им, то какое право кто-то, включая законную жену, может на него претендовать?

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Близнецы

Близнецы просто не заморачиваются размышлениями о том, кто, кем и кому является: Ссылки на близкие или дружеские отношения для них — незначительная погрешность, которую вполне можно не брать во внимание. Ну, а тот факт, что так и подругу можно потерять, их совершенно не беспокоит –стоит ли реагировать на чужие капризы!

Скорпион

Скорпионы уверены, что браки заключаются если не на небесах, то уж точно на энергетическом уровне, поэтому, если их к кому-то тянет, значит, речь идет о серьезном фундаменте для создания романтического — или семейного — союза. При этом уступать свое, как они считают, право, представительницы знака никому не собираются.

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