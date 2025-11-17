ТСН в социальных сетях

Астролог назвал женщин Зодиака, которые могут заставить мужчин бегать за ними

Говорить о том, что все женщины по-разному влияют на мужчин, не стоит даже говорить, поскольку это — вещь очевидная.

Автор публикации
Мила Королева
И пока одни с трудом находят хотя бы хоть какого-нибудь поклонника, другие — буквально купаются в мужчском внимании. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут заставить мужчин бегать за собой.

Стрелец

Женщины-Стрельцы, пожалуй, самые позитивные во всем зодиакальном круге: они веселы, легки на подъем, на первое место ставят чувства, а на последнее — или предпоследнее — материальную выгоду, поэтому их трудно заподозрить в корысти. Неудивительно, что мужчины выстраиваются в очередь за их вниманием.

Водолей

Женщины-Водолеи очень легки в общении: они не делают трагедии даже из сложных житейских обстоятельств, не грузят партнера своими проблемами и, как говорят в таких случаях, не выносят им мозг. С ними мужчины все время пребывают в приподнятом состоянии духа, а это стоит того, чтобы общаться с ними как можно чаще.

Весы

Женщины-Весы, несмотря на свой железный характер, внешне — настоящие произведения искусства: они не только прекрасны внешне, но и хорошо образованы, а также обладают изысканными манерами и прекрасным вкусом. Именно с такими дамами предпочитают появляться на публике состоятельные мужчины.

