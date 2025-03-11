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Астролог назвал женщин Зодиака, которые не хотят выходить замуж

Астролог назвал женщин Зодиака, которые не хотят выходить замуж

Астролог дал прогноз / Фото: Credits

Жить в браке – как официальном, так и гражданском – или оставаться в одиночестве, решать только самому человеку. 

В конечном итоге, все зависит от того, в каком состоянии – «окольцованном или независимом – он чувствует себя комфортнее, а тут у каждого своего взгляда на предмет. Астролог Людмила Булгаков назвала знаки Зодиака, которые не хотят выходить замуж. 

Стрелец

Стрельцы – самый свободолюбивый знак Зодиака, его представители в большинстве своем не могут долго находиться на одном месте и рядом с одним человеком – их всегда и во всем прельщает новизна. Стоит ли удивляться тому, что они предпочитают узам брака одиночество?

Лев

Львы часто отказываются от официального оформления брака по причине, которая определена их характером. Представители знака – за редким исключением – очень высокого мнения о себе, поэтому им кажется, что никто их не достоин – вторую половинку они могут выбирать всю жизнь. 

Водолей

Водолеи отказываются от брака из-за уверенности, что любые – особенно официально зарегистрированные – отношения будут стеснять их свободу. Они точно не смогут внезапно отправиться на вечеринку другой конец земного шара, и это их категорически не устраивает. 

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