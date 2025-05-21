Астролог назвал женщин Зодиака, которые не комплексуют из-за своей внешности

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Содержание Телец Лев Козерог

Но с появлением идеологии — и движения — бодипозитива, фанатизма в этом смысле у многих поубавилось, а недостатки — даже значительные — не кажутся трагедией, хотя есть те, кто и раньше не преувеличивал их значение. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не комплексуют из-за своей внешности.

Телец

Тельцы редко ведут здоровый образ жизни — так, они не могут отказать себе во вкусной еде, поэтому часто набирают лишние килограммы, которые отражаются на внешнем виде. Но, выбирая между вредным питанием и внешним видом, они часто выбирают первое, не заморачиваясь о втором.

Лев

Нельзя сказать, что Львы совсем не думают о своем внешнем виде — они просто не ставят его во главу угла, зная, что в любых условиях выглядят — самоуверенности представителям знака не занимать. В результате, они, практически не задумываясь о внешности, являются примером для многих.

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Козерог

Козероги, для которых главное — работа, не всегда находят время для ого, чтобы заняться своим внешним видом, более того, им жаль тратить на него время, которого и так мало. При этом выглядят представительницы знака все равно хорошо, хоть и немного сдержано — немного яркости им бы не помешало.

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