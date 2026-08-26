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Астролог назвал женщин Зодиака, которые не любят что-либо менять в своей внешности
Женщины любят вносить изменения и исправления в свой облик, и в течение жизни делают это не один раз.
Кто-то ограничивается минимальными штрихами, а кто-то каждый раз меняется кардинально –так, что родная мама не узнает, но есть и те, кто привержен одной и той же прическе, цвету волос, фигуре и стилю одежды.
Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые не любят что-либо менять в своей внешности.
Овен
Женщины-Овны, как правило, находят образ, который подчеркивает их достоинства и скрывает недостатки, еще в юности, и в течение последующей жизни улучшают, но не изменяют его. Они уверены, что от добра добра не ищут, поэтому не стоит что-либо переделывать — можно ведь сделать хуже.
Дева
Женщины-Девы годами не меняют цвет волос и прическу, если они им идут, поскольку считают это признаком практичности и стабильности. Их неизменный внешний вид, на их взгляд, не имеет ничего общего с отсутствием вкуса, напротив, это признак аристократизма и постоянства.
Козерог
Женщины-Козероги консервативны: они любые изменения встречают, что называется, в штыки, и внешний облик в этом смысле не исключение. В результате, купленные ими новые вещи выглядят точно так же, как и старые, без разнообразия, поэтому их без труда можно узнать в любом возрасте.
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