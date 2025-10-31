Астролог назвал женщин Зодиака, которые не оставят любимого даже тогда, когда ему трудно

Гороскоп / © Credits

Легко быть рядом с человеком, когда у него все прекрасно — и в моральном, и в материальном смысле, а вот совместно преодолевать испытания удается не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые останутся рядом с любимым, даже когда ему трудно.

Рак

Женщины-Раки даже радуются, когда у их любимого человека что-то идет не так — в таком случае они считают — и это справедливо — что он принадлежит только им. Более того, женщины этого знака умеют создавать для своих возлюбленных прекрасный «тыл», позволяющий им успешно «воевать» на «фронте».

Стрелец

Женщины-Стрельцы — настоящие декабристки, которые пойдут за своим партнером, куда и угодно, и будут жить в любых — даже самых некомфортных — условиях, окружая его при этом вниманием и заботой. Правда, для того чтобы они решились на такие жертвы, нужно непременное условие — они обязательно должны любить.

Водолей

Женщины-Водолеи с готовностью принимают любые жизненные испытания, поскольку они позволяют им пережить новые — незнакомые им до этого времени — эмоции, что позволяет представителям знака приобрести новый опыт, который они — как творческие люди — со временем сублимируют в какой-то вид творчества.