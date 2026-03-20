Астролог назвал женщин Зодиака, которые ни за что не станут делать пластику
Пластические операции давно перестали быть чем-то необычным и экстраординарным.
Сегодня — разумеется, при наличии желания и некоторой суммы денег — их могут позволить себе не только звезды, но и обычные женщины, которых условно можно разделить на сторонниц и противниц оперативного вмешательства такого рода.
Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые ни за что не станут делать пластику.
Дева
Девы отказываются от пластических операций исключительно… по материальным соображениям: им жаль тратить деньги на процесс, результат которого никто не сможет им гарантировать на сто процентов. В таком случае средства, на их взгляд, будут выброшены на ветер, а этого они допустить никак не могут.
Телец
Тельцы уверены, что женщину красит естественная красота, а любые искусственные способы ее улучшить нужны только тем, кого природа обидела, не додав им внешней привлекательности. Себя представительницы знака такими — обделенными — не считают, поэтому и делать что-либо с собой не хотят.
Овен
Овны, несмотря на присущие им решительность и смелость, тем не менее ужасно боятся любых — даже самых незначительных — хирургических операций. Что до пластики, то она вызывает у них двойной ужас, поскольку в случае негативного результата, который не исключен, они могут стать еще менее привлекательными, чем до этого.
