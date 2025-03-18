Астролог назвал женщин Зодиака, которые ни за что не станут встречаться с женатым мужчиной

И вопрос сейчас не об осуждении тех, кто не считает это зазорным, а о понимании: для кого такая – запретная – любовь является вещью естественной, а для кого – категорически неприемлемой. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые ни за что не станут встречаться с женатым мужчиной.

Стрелец

Стрельцы и сами не понимают, почему, узнав о том, что понравившийся им человек официально е свободен, они тут же теряют к нему интерес. Скорее всего, всему «виной» их честность: представители знака точно знают, что чужое брать нехорошо, и ни у кого ничего не воруют.

Лев

Львы уверены, что у них нет – и не может быть – соперников, а вторую половинку любимого мужчины они воспринимают именно в таком качестве. Состоять в таких отношениях они могут только в том случае, если не в курсе семейного статуса избранника, узнав о нем, они сразу их разорвут.

Дева

Девы слишком брезгливы для того, чтобы пользоваться чем-то чужим, и состоящий в официальных отношениях мужчина– не исключение. Любимый челок должен принадлежать только им, и это даже не обсуждается, так что не стоит пытаться завести с ними интрижку тем, кто состоит в браке.

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