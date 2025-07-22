Астролог назвал женщин Зодиака, которые ни за что не станут жить в золотой клетке

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Содержание Стрелец Водолей Овен

Но что делать, если — и это случается не так редко, как нам кажется — за такое благополучие приходится платить отказом от личной свободы? Кто-то легко примет соответствующие правила игры, а кто-то никогда и ни за что на них не согласиться. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые ни за что не станут жить в золотой клетке.

Стрелец

Стрельцы любят обеспеченную жизнь, но не готовы платить за нее своей свободой — такая цена кажется им непомерной. Они должны знать, что в любой момент могут сорваться с места и отправиться, что называется, на край света — часто в прямом смысле этого лова, и горе тому, кто попытается их задержать.

Водолей

Водолеи вообще не понимают, как можно подчинять свою жизнь каким-то — особенно, чужим — правилам, они должны быть уверены, что полностью свободны в своих действиях и не скованны никакими условностями и границами, в противном случае они не смогут заниматься делом своей жизни — творчеством.

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Овен

Овны подобны норовистым лошадям, которые всегда «бегут» только в нужную им сторону — то есть, действовать так, как они сами — а не кто-то другой — считают нужным. Если продолжить аналогию с прекрасными животными, то их, при определенных условиях, можно подчинить, но тогда они перестанут быть собой.

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