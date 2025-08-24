- Дата публикации
Астролог назвал женщин Зодиака, которые остаются в токсичных отношения, несмотря на их негатив
Отношения между людьми могут быть самыми разными – от счастливых и вдохновляющих до токсичных и утомительных.
Казалось бы, чего проще: если ты чувствуешь, что связь с этим человеком влияет на тебя отрицательно, ее нужно разорвать, но далеко н все так поступают — многие затягивают ее, осложняя собственное существование. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые остаются в токсичных отношениях, несмотря на весь их негатив.
Рак
Раки, попавшие в токсичные отношения и не спешащие из них выходить, в качестве оправданий выдвигают массу причин, начиная с желания сохранить семью и заканчивая заботой о детях, которые должны расти с матерью и отцом, на самом деле они просто не хотят совершать решительные поступки — им проще ничего не делать.
Рыбы
Рыбы известны как самый жертвенный знак Зодиака — они часто поступаются собственными интересами ради интересов других — чаще всего. близких им — людей. При этом далеко не все понимают, зачем они это делают, ведь им приходится страдать, но на самом деле все довольно просто: представителям знака нравится чувствовать себя жертвами.
Телец
Тельцы, оставаясь в травмирующих их токсичных отношениях, часто руководствуются меркантильными соображениями. Так, женщина. Прожившая с мужем энное количество лет, даже страдая, не хочет разводиться, ведь в таком случае ей придется делить с ним имущество, которое она привыкла считать своими в полной мере.
