Астролог назвал женщин Зодиака, которые отпугивают мужчин

Как, впрочем, и отсутствие этой привлекательности, причину которого определить еще сложнее: казалось бы, женщина обладает массой как внешних, так и внутренних достоинств, но мужчины бегут от нее, как от огня. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые отпугивают мужчин.

Скорпион

Женщины-Скорпионы обладают магической привлекательностью, благодаря которой они притягивают мужчин, как будто бы магнитом, но при этом вполне могут их отталкивать, и никакого противоречия здесь нет. Просто представительницы знака видят мужчин насквозь — не всем это нравится.

Дева

Девы, несмотря на первоначальную привлекательность, при ближайшем знакомстве могут раздражать, а затем и отталкивать мужчин. Причиной тому является перфекционизм, который они распространяют на близких им людей: не все выдерживают, когда их постоянно прекращают в совершенство.

Рак

Женщины-Раки, казалось бы, всю себя посвящают мужчине, который находится рядом, но при этом они ровно столько же, а иногда и гораздо больше требуют от них самих. При этом они не учитывают того, что далеко не все готовы так же морально «тратиться» в ответ.