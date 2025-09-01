ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
566
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал женщин Зодиака, которые отпугивают мужчин

Женская привлекательность в мужских глазах — загадка, которую очень трудно — а иногда и практически невозможно — разгадать.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Как, впрочем, и отсутствие этой привлекательности, причину которого определить еще сложнее: казалось бы, женщина обладает массой как внешних, так и внутренних достоинств, но мужчины бегут от нее, как от огня. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые отпугивают мужчин.

Скорпион

Женщины-Скорпионы обладают магической привлекательностью, благодаря которой они притягивают мужчин, как будто бы магнитом, но при этом вполне могут их отталкивать, и никакого противоречия здесь нет. Просто представительницы знака видят мужчин насквозь — не всем это нравится.

Дева

Девы, несмотря на первоначальную привлекательность, при ближайшем знакомстве могут раздражать, а затем и отталкивать мужчин. Причиной тому является перфекционизм, который они распространяют на близких им людей: не все выдерживают, когда их постоянно прекращают в совершенство.

Рак

Женщины-Раки, казалось бы, всю себя посвящают мужчине, который находится рядом, но при этом они ровно столько же, а иногда и гораздо больше требуют от них самих. При этом они не учитывают того, что далеко не все готовы так же морально «тратиться» в ответ.

Дата публикации
Количество просмотров
566
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie