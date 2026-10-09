Астролог назвал женщин Зодиака, которые пользуются репутацией самых роскошных

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Так, если кто-то довольствуется скромным бюджетом, на кого-то придется потратить целое состояние.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые пользуются репутацией самых дорогих.

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Лев

Женщины-Львицы несут себя гордо — как настоящие королевы или принцессы крови, которых трудно предстивтть себе в дешевой закусочной или трамвае. Их внешность и умение держать спину требуют надлежащего антуража, который соответствуют стилю «дорого-богато».

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Весы

Женщины-Весы обладают утонченным вкусом и тягой к антикварным — очень дорогим — предметам искусства. Они не станут носить штампованные украшения или одежду из масс-маркета — только вещи ручной работы или знаменитых брендов, а они стоят, мягко говоря, недешево.

Скорпион

Женщины-Скорпионы, как своеобразные магниты, притягивают к себе дорогие вещи, которые могут обеспечить им состоятельные мужчины. При этом они вполне могут познакомиться с скромным с виду, но подающим надежды молодым человеком, который со временем обеспечит им высокий уровень жизни.

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