Астролог назвал женщин Зодиака, которые пойдут за любимым человеком даже на край света

Хотя в душе понимаем, что такое случается не со всеми и не всегда — расставаться приходится гораздо чаще, чем нам бы того хотелось. И одно дело, если разлука становится следствием отсутствия взаимопонимания, и совсем другое, если его причина — жизненные трудности, которые дин человек не хочет делить с другим. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые пойдут за любимым человеком даже на край света.

Рак

Раки-женщины — хранительницы домашнего очага. Которые не откажутся от своей семьи — и, прежде всего, от любимого человека — ни при каких условиях, если, конечно, он сам их не прогонит. Ну, а если он позовет, они поедут на любой край света и за полдня обустроятся в новом жилище так, как будто бы прожили там несколько лет.

Стрелец

Стрельцам, какими бы уверенными в себе они ни казались, не все равно, что думают о них окружающие, и особенно — любимый человек, даже если их чувства уже успели погаснуть. Когда у него все хорошо, они могут уйти, но в случае проблем обязательно останутся рядом, поскольку уверены: нельзя бросать того, кто находится в беде.

Водолей

Водолеи не только добры и отзывчивы, но и очень любопытны, и набор этих качеств может подтолкнуть их к резким — а порой рискованным — шагам. Они с удовольствием поедут за любимым человеком хоть с христианской миссией в Африку, хоть исследовательскую станцию в Антарктиду — если их, конечно, туда возьмут — ведь это так интересно! 1

