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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
248
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал женщин Зодиака, которые предпочитают заводить собак мелких пород

На собак, как ни странно это прозвучит, тоже существует мода, которую очень часто диктуют произведения искусства.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня — после успеха голливудских фильмов — все покупают далматинцев, а завтра, после появления пса Патрона. — Джек Рассел терьеров.

Но есть и те, кто в поисках друга не подвержен веяниям моды — такие люди ориентируются совсем на другие их качества. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые предпочитают заводить собак мелких пород.

Стрелец

Стрельцы ведут активный образ жизни — они очень любят путешествовать, а переезжать с места на место с крупной собакой, мягко говоря, неудобно. Поэтому — разумеется, если есть такая возможность — они приобретают небольших — практически карманных — животных, с которыми легко передвигаться по миру.

Телец

Тельцы, которые любят комфорт и стабильность, не стремятся покидать дом в дождливую или холодную погоду. Если у них есть такая возможность, они охотно остаются дома, поэтому выбирают собак, которые разделяют их любовь к теплому пледу и мягкому дивану, а для отправления естественных потребностей довольствуются пеленкой.

Лев

Львы любят блистать в обществе, и для этого им нужно выглядеть на все сто процентов, поэтому они тщательно подбирают не только одежду, но и украшения и аксессуары, одним из которых является собачка. Она должна быть непременно маленькой — с псом крупной породы на красной дорожке будешь выглядеть, как минимум, нелепо.

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