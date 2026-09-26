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Астролог назвал женщин Зодиака, которые предпочитают заводить собак мелких пород
На собак, как ни странно это прозвучит, тоже существует мода, которую очень часто диктуют произведения искусства.
Сегодня — после успеха голливудских фильмов — все покупают далматинцев, а завтра, после появления пса Патрона. — Джек Рассел терьеров.
Но есть и те, кто в поисках друга не подвержен веяниям моды — такие люди ориентируются совсем на другие их качества. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые предпочитают заводить собак мелких пород.
Стрелец
Стрельцы ведут активный образ жизни — они очень любят путешествовать, а переезжать с места на место с крупной собакой, мягко говоря, неудобно. Поэтому — разумеется, если есть такая возможность — они приобретают небольших — практически карманных — животных, с которыми легко передвигаться по миру.
Телец
Тельцы, которые любят комфорт и стабильность, не стремятся покидать дом в дождливую или холодную погоду. Если у них есть такая возможность, они охотно остаются дома, поэтому выбирают собак, которые разделяют их любовь к теплому пледу и мягкому дивану, а для отправления естественных потребностей довольствуются пеленкой.
Лев
Львы любят блистать в обществе, и для этого им нужно выглядеть на все сто процентов, поэтому они тщательно подбирают не только одежду, но и украшения и аксессуары, одним из которых является собачка. Она должна быть непременно маленькой — с псом крупной породы на красной дорожке будешь выглядеть, как минимум, нелепо.
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