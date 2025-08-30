- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1085
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал женщин Зодиака, которые «растворяются» в отношениях с мужчиной
В отношениях с мужчинами все мы –по целому ряду причин — ведем себя по-разному.
Одни превыше всего ценят свою индивидуальность и, видя, что ей что-то угрожает, легко могут разорвать отношения с близким человеком, а другие, наоборот, готовы ради него пожертвовать всем. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые «растворяются» в отношениях с мужчинами.
Рак
Раки, которые превыше всего ценят семью и домашний очаг, очень ценят мужчин, с которыми эти их жизненные приоритеты неразрывно связаны. Выбирая между тихой совместной жизнь и самореализацией, они со стопроцентным результатом остановятся на первом.
Рыбы
Рыбы, как самый романтичный знак Зодиака, в буквальном смысле слова не могут жить без любви, в жертву которой они могут принести и учебу, и работу, и карьеру. Какая разница, что и как происходит в их профессиональной жизни, если дома их ждет любимый человек!
Весы
Женщины-Весы — прирождённые музы: и внушительной толпы поклонников они выбирают представителя творческой профессии, которому можно поклоняться — в буквальном смысле этого слова. Причем, для них совершенно неважно, успешен иих партнер или нет — от этого он не станут обожать его меньше.
