ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1085
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал женщин Зодиака, которые «растворяются» в отношениях с мужчиной

В отношениях с мужчинами все мы –по целому ряду причин — ведем себя по-разному.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одни превыше всего ценят свою индивидуальность и, видя, что ей что-то угрожает, легко могут разорвать отношения с близким человеком, а другие, наоборот, готовы ради него пожертвовать всем. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые «растворяются» в отношениях с мужчинами.

Рак

Раки, которые превыше всего ценят семью и домашний очаг, очень ценят мужчин, с которыми эти их жизненные приоритеты неразрывно связаны. Выбирая между тихой совместной жизнь и самореализацией, они со стопроцентным результатом остановятся на первом.

Рыбы

Рыбы, как самый романтичный знак Зодиака, в буквальном смысле слова не могут жить без любви, в жертву которой они могут принести и учебу, и работу, и карьеру. Какая разница, что и как происходит в их профессиональной жизни, если дома их ждет любимый человек!

Весы

Женщины-Весы — прирождённые музы: и внушительной толпы поклонников они выбирают представителя творческой профессии, которому можно поклоняться — в буквальном смысле этого слова. Причем, для них совершенно неважно, успешен иих партнер или нет — от этого он не станут обожать его меньше.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
1085
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie