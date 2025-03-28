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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Астролог назвал женщин Зодиака, которые с возрастом перестают ухаживать за собой

В последнее время принято стареть естественно – без специальных процедур и пластики, но женщины все равно продолжают ухаживать за собой. 

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Прогноз астролога

Прогноз астролога / © Credits

Такое отношение к своей внешности психологи объясняют любовью к себе, и в большинстве случаев это действительно так. Тем не менее, есть и те, кто со временем – по разным причинам – охладевает к этому занятию. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые с возрастом перестают ухаживать за собой. 

Водолей

Водолеи во второй половине жизни резко теряют интерес к своей внешности, что очень удивляет тех, кто знает их в течение долгое время – в молодости они только тем и занимаются что наносят маски на лицо и волосы. Но с возрастом они ставят на первый план другие ценности – например, путешествия. 

Рак

У Раком равнодушие к внешнему виду связано не столько с возрастом, сколько с семейным статусом. С появлением у них семьи и дома, который они обустраивают наилучшим образом, на уход за собой у них, как правило, не остается ни времени, ни сил, ни желания. 

Рыбы

Рыбы, которые первую половину жизни увлеченно и с большим интересом строят свою личную жизнь, во второй – устают и успокаиваются. Потеряв интерес к романтическим отношениям, они постепенно охладевают и к своей внешности – как средству достижения счастья в личной жизни. 

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