- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал женщин Зодиака, которые способны очаровать любого мужчину
В том, что очарованием — в той или иной степени — обладает каждая женщина, сомневаться не приходится.
Но далеко не все могут эффективно пользоваться этим своим качеством: на одну противоположный пол реагирует спокойно, а другой достаточно просто посмотреть на любого его представителя, чтобы он пошел за ней хоть на край света. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, способных очаровать любого мужчину.
Скорпион
Женщины-Скорпионы обладают природным магнетизмом, против которого не может устоять ни один мужчина. Правда, для этого нужно, чтобы они — как минимум — захотела очаровать конкретного мужчину, а представительницы знака очень придирчивы и избирательны.
Дева
Женщины-Девы привлекают своей показной холодностью — представителям противоположного пола очень интересно, какие же они на самом деле, ну а поскольку в душе у представительниц знака бушуют горячие страсти, такой контраст — как мороженое с горчим шоколадом — очень привлекателен.
Рак
Женщины-Раки, как ни одни другие представительницы Зодиака, умеют создавать атмосферу тепла и уюта везде, где бы ни находились. А если учесть, что они еще и замечательно готовят, то мужчинам, путь к сердцу которых лежит через уютный дом и желудок, лучше спутницы не найти.
Читайте также: