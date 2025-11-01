Астролог назвал женщин Зодиака, которые умеют совмещать карьеру и личную жизнь

Гороскоп / © Credits

Но на деле всем — и, особенно, женщинам — приходится выбирать что-то одну — либо личную жизнь, либо карьеру. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые одинаково успешно умеют совмещать карьеры и личную жизнь.

Весы

Весы стремятся к гармоничной жизни, и уже сам их символ — две чаши весов — говорит о том, что они стараются все уравновесить. В данном конкретном случае им удается соблюсти баланс мжду работой и личной жизнь, поэтому — на зависть многим — преуспевают как в первом, так и во втором случае.

Лев

Львам многое в жизни удается — и дается — относительно легко, поэтому им не приходится прикладывать особые усилия для того, чтобы достичь успеха в той или иной жизненной сфере. Именно поэтому они успевают все: и сделать успешную профессиональную карьеру, и построить счастливые отношения.

Телец

Тельцы, как знак стихии Земли, чувствует себя уверенно только в том случае, если, как говорят в таких случаях, чувствуют твердую поверхность под ногами. Если в какой-то жизненной сфере у них происходит «провисание», они ощущают себя некомфортно, и стараются до этого не доводить.