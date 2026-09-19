Астролог назвал женщин Зодиака, которые умеют вдохновлять мужчин

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В случае, если у мужчины творческая профессия, то его спутницу часто называют музой, которая дарит ему вдохновение.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые вдохновляют мужчин.

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Весы

Женщин-Весов отличает не только утонченность и обаяние, но и интеллектуальность, что позволяет им обсуждать любые — как технические, так и творческие темы, открывая перед собеседником новые горизонты. В лице такой женщины мужчины обретают единомышленника, который помогает им ориентироваться в любой ситуации.

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Рыбы

Женщины-Рыбы — самые романтичные, нежные и чувственные представительницы Зодиака, умеющие создать для своего партнера ощущение, что он — лучший мужчина на Земле. Неудивительного, что у него в таком случае за спиной вырастают крылья и они готовы свернуть горы, иногда — в прямом смысле этого слова.

Водолей

У женщин-Водолеев, как представительниц самого креативного знака Зодиака, никогда не бывает недостатка в новых идеях, которыми они охотно делятся с окружающими людьми, и, прежде всего, со своим партнером. Он может не сомневаться в том, что они всегда подскажут, как действовать в той или иной ситуации, причем — с творческой точки зрения.

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