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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал женщин Зодиака, которые умеют вдохновлять мужчин

Принято считать, что за спиной у каждого успешного мужчины стоит сильная, волевая и активная женщина, «двигающая» его вперед.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В случае, если у мужчины творческая профессия, то его спутницу часто называют музой, которая дарит ему вдохновение.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые вдохновляют мужчин.

Весы

Женщин-Весов отличает не только утонченность и обаяние, но и интеллектуальность, что позволяет им обсуждать любые — как технические, так и творческие темы, открывая перед собеседником новые горизонты. В лице такой женщины мужчины обретают единомышленника, который помогает им ориентироваться в любой ситуации.

Рыбы

Женщины-Рыбы — самые романтичные, нежные и чувственные представительницы Зодиака, умеющие создать для своего партнера ощущение, что он — лучший мужчина на Земле. Неудивительного, что у него в таком случае за спиной вырастают крылья и они готовы свернуть горы, иногда — в прямом смысле этого слова.

Водолей

У женщин-Водолеев, как представительниц самого креативного знака Зодиака, никогда не бывает недостатка в новых идеях, которыми они охотно делятся с окружающими людьми, и, прежде всего, со своим партнером. Он может не сомневаться в том, что они всегда подскажут, как действовать в той или иной ситуации, причем — с творческой точки зрения.

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