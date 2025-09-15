Астролог назвал женщин Зодиака, которые умеют выгодно себя подать

Гороскоп / © Credits

В наше время в средствах для того, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, недостатка нет, а вот умением, которое позволяет это сделать, обладают не все. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые умеют выгодно себя подать.

Дева

С Девами в искусстве подать — презентовать — себя с наилучшей стороны не может сравниться никто. Представительницы знака могут полдня провести у зеркала, подбирая одежду и аксессуары к образу, который они хотят создать, зато их выход на публику каждый раз оказывается безукоризненным.

Водолей

Водолеи не следят за модными трендами — у них свой взгляд, что и как нужно носить, но это совершенно не мешает им в любой ситуации выглядеть на все сто процентов. Им свойственно умение сочетать несочетаемое, причем делать это так, что на следующий день все повторяют их модный «ход».

Скорпион

Скорпионы точно знают, что им идет, и это позволяет им избегать досадных ошибок, которые могли бы испортить их внешний вид. В результате представительницы знака всегда выглядят безукоризненно, вызывая у одних восхищение, а у других, как часто бывает в таких случаях, — зависть.