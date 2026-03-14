- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал женщин Зодиака, которые в личных отношениях выбирают мужчин старше себя
Возраст партнера — особенно, если речь идет о совместной жизни и даже браке — личный выбор каждой женщины.
И если одни предпочитают ровесников, с которыми их связывает правило «общей детской» — принадлежность к одному поколению, объединяющая общими воспоминаниями, вкусами и интересами, то другие — по самым разным причинам — выбирают себе взрослых, состоявшихся спутников.
Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые в личных отношениях выбирают мужчин постарше.
Рак
Раки, даже если они выросли в полноценной и благополучной семье, все равно часто считают себя недолюбленными. Став взрослыми, они ищут внимания взрослого человека, который может дать им тепло, в котором они так нуждаются — чаще всего им и становится муж или друг, превосходящий их по возрасту.
Дева
Девам важен высокий социальный статус и связанное с ним солидное материальное положение партнера, которые они и находят во взрослых мужчинах. К моменту встречи с представительницами знака они, как правило, уже смогли достичь столь важного для них жизненного, профессионального и финансового успеха.
Овен
Овны, находящиеся в состоянии постоянного эмоционального возбуждения, очень ценят спокойствие, которое и ищут в своих — особенно взрослых — партнерах. На их взгляд, чем старше мужчина, тем больше уже не только выдержки, но и жизненного опта, благодаря которому могут обеспечить жизненную стабильность — как себе, так и другим.
Читайте также:
Астролог назвал три знака, для которых март 2026 года будет гармоничным и удачным
Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной