Астролог назвал женщин Зодиака, которые в течение жизни могут меняться до неузнаваемости

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Содержание Водолей Стрелец Рак

Одни все время придерживаются раз и навсегда выбранного образа и стиля, а другие время от времени радикально их меняют, да так, что их практически невозможно узнать. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые в течение жизни могут меняться до неузнаваемости.

Водолей

Водолеи, будучи людьми творческими, время от времени рисуют свой образ — как картину, которую они — а, значит, и окружающие — могли бы восхищаться. При этом, чем более они образованы в художественном плане, тем чаще — и резче — меняется их внешность.

Стрелец

Стрельцы — личности увлекающиеся, они часто воспринимают жизнь как игру, в которой надо играть ту или иную роль. Если она того требует, представительницы знака так меняют внешность, что им позавидовала бы сама Мата Хари: переодеваются, меняют прическу и цвет волос.

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Рак

Раки — один из самых эмоциональных знаков Зодиака, нервы, как известно, влияют как на состояние здоровья, так и на внешность. Неудивительно, что в напряженные жизненные периоды они либо худеют, либо, наоборот, заедают неприятности и набирают вес — знакомые их не узнают.

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