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Астролог назвал женщин Зодиака, которые всегда будут лучшими для своих бывших
Все встречи рано ил поздно заканчиваются расставанием, и мы из разряда нынешних переходим в разряд бывших.
Отношения с ними у всех складываются по-разному: кто-то вычеркивает некогда близкого человека из памяти, а кто-то продолжает общаться — и даже дружить — с ним. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда будут лучшими для своих бывших.
Дева
Женщина-Дева — настоящая «леди совершенство»: представительницы знака, как правило, красивы, элегантны, обладают хорошими манерами и умеют держать себя на людях — с ними можно появиться везде. Никто из последующих спутниц не может затмить ее, как и воспоминания о ней.
Стрелец
Стрелец — женщина-праздник: с ней весело и приятно общаться, она легка на подъем и обладает изрядной долей авантюризма, поэтому путешествия и приключения ее спутнику обеспечены. Неудивительно, что, расставшись с представительницей знака, мужчина чувствует пустоту и скуку.
Скорпион
Скорпионы — особенно женщины этого знака — обладают мистическим влиянием на особ противоположного пола, которое с материалистической точки зрения объяснить невозможно. Даже расставшись с такой женщиной, мужчина будет всегда видеть ее черты в других спутницах жизни.
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