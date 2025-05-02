Астролог назвал женщин Зодиака, которые выходят замуж только по любви

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Содержание Рыбы Стрелец Овен

У сторонников каждой версии свои доводы, которые вполне могут убедить окружающих, если над ними хорошо поразмыслить. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые выходят замуж только по любви.

Рыбы

Рыбы просто не в состоянии поставить материальные интересы выше духовных, особенно когда это касается романтических чувств к партнеру, с которыми им придется провести значительную часть их жизни. Если речь пойдет о работе, то они согласны потерпеть несколько часов в сутки, но в остальном — нет.

Стрелец

Стрельцы — самый прямодушный знак Зодиака, поэтому на расчет в личных делах, который предполагает изрядную долю хитрости, они не способны, а уж на то, чтобы кривить душой, делая вид, что любят нелюбимого человека, и подавно. Так что заподозрить их в том, что они выходят замуж с корыстной целью, нельзя.

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Овен

Овны не знают, что такое расчет в личной жизни: они влюбляются — и делают предложение руки и сердца — так быстро, что у них банально не хватает времени на то, чтобы выстроить хитрую схему, а потом еще и подчинить ей все свои усилия. Как правило, их чувства искренни, во всяком случае, пока они не исчерпаются.

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