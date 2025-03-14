Астролог назвал женщин Зодиака, которые являются талисманом для своих мужчин

"Железная леди" Маргарет Тэтчер говорила, что за спиной каждого успешного мужчины стоит сильная женщина.
Историческая наука в значительном количестве случаев подтверждает – это действительно так: многие великие люди вряд ли состоялись бы в жизни и профессии, если бы не стоящие с ними рядом – при этом находящиеся в тени – жены или подруги. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые являются талисманами для своих мужчин.
Дева
Девы дисциплинируют не только себя, но и всех, кто находится в радиусе нескольких метров вокруг, в первую очередь – близких им людей. Неудивительно, что они могут организовать и мотивировать своего мужа так, что он сможет достичь любых профессиональных целей.
Рак
Раки обладают очень важным для семейной жизни качеством – они умеют растворяться в своей второй половинке: нет такого дела, которое они бы для него ни сделали, но самой важной их задачей является крепкий тыл – при его наличии нет такой задачи, которая была бы не под силу их мужу.
Стрелец
Стрельцов отличает оптимизм и соответствующий настрой, благодаря которому они сами видят жизнь в розовых тонах и другим передают эту способность. Ну а поскольку силу позитивного мышления еще никто не отменял, то их партнеры на этой волне способны на многое.
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