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Но если одних возлюбленных мужчины рано или поздно забывают, то других помнят всегда — даже много лет спустя.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которых нельзя разлюбить.

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Стрелец

Женщин-Стрельцов мужчины ценят за то, что они легки в общении и не обременяют их своими просьбами и требованиями. Даже расставшись с ними, мужчины скучают по той атмосфере неиссякаемого оптимизма и счастливой непринужденности, которую они умеют создавать.

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Рыбы

Женщины-Рыбы так нежны и ласковы, что рядом с ними любой мужчина чувствует себя неповторимым и единственными во Вселенной — самыми сильными, мужественными и любимыми. Неудивительно, что — в случае расставания — они с упорством ищут, но больше не находят такую же женщину.

Скорпион

Женщины-Скорпионы обладают магией, которая делает их единственной и неповторимой в глазах своего партнера. Их влияние на мужчин сродни волшебству, которое можно оценить, но невозможно повторить. Поэтому, сколько бы женщин ни встретил на своем пути мужчина, представительницу этого знака он не забудет никогда.

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