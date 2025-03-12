Астролог назвал женщин Зодиака, которых невозможно удержать, если они захотят уйти

Как известно, не бывает встреч без разлук: любое знакомство – если, конечно, это не любовь на всю жизнь – однажды закончится расставанием.

Но, поскольку такие сильные чувства встречаются редко, к разрыву нужно быть готовыми морально, учитывая при этом, что одних спутников жизни при желании можно вернуть, а другие уходят навсегда. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которых невозможно удержать, если они захотят уйти.

Овен

Овны очень импульсивны и решительны: сделав выбор в сторону расставания, они не колеблются и не сдают назад, поэтому уходят быстро и не прощаясь – так сказать, по-английски. Остыв, они могут пожалеть о том, что так резко разорвали отношения, но решения не меняют.

Дева

Девы не только горды, но и злопамятны: их партнерам остается только удивляться тому, что в их памяти оседает множество мелких деталей, о которых их вторые половинки давно забыли. Разорвав отношения, представительницы знака постоянно вызывают эти детали в памяти.

Водолей

Водолеи – пожалуй, самый ветреный знак Зодиака, поэтому, расставшись с человеком, которого они еще вчера называли второй половинкой, они довольно быстро о нем забывают. Пытаясь их вернуть, бывший партнер может обнаружить, что они уже обзавелись новым спутником жизни.

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