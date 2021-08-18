Астролог назвал женщин Зодиака, которых невозможно забыть 

Каждая женщина, несмотря на расставание с мужчиной, хочет оставаться в его глазах незабываемой.

Однако далеко не всем это удается. Астропсихолог Валентина Виттрок назвала женщин Зодиака, которых мужчины не могут забыть ни при каких условиях и обстоятельствах.

Лев (23.07 – 21.08)

Женщины-Львы – самые яркие представительницы Зодиака: они красивы, харизматичны, одеваются с королевской роскошью и ведут себя соответственно – как будто бы носят на голове корону, даже если на самом деле ее у них нет. Со своим возлюбленным представительницы знака играют как кошка с мышью, после чего теряет к нему интерес и, заскучав, уходят к другому – тому, с кем еще не наигрались. Что же до того, кого они бросили, то он вряд ли когда-нибудь забудет как саму женщину-Льва, так и отношения с ней.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Женщины-Скорпионы обладают магнетическим влиянием на мужчин: им стоит только взглянуть на представителя противоположного пола, как тот уже готов пойти за ними на край света. При этом они сами, как правило, делают вид, что мужчина, на которого они положили глаз, им совершенно безразличен, чем привязывают их к себе все больше и больше. После расставания, какой бы ни была его причина, женщины-Скорпионы навсегда остаются в памяти бывших возлюбленных – такова сила их магии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Женщины-Водолеи совершенно непредсказуемы – они и сами не знают, что сделают через минуту, что, как магнитом, притягивает к ним представителей противоположного пола. Сюрпризы, которые они преподносят своим возлюбленным как на кухне, так и в постели не дают последним соскучиться, они все время ждут от представительниц знака новых и новых неожиданностей. Женщины-Водолеи подсаживают любимого человека на адреналиновую иглу, поэтому после расставания те никогда их не забывают.

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