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Астролог назвал женщин Зодиака, которых тянет к проблемным мужчинам 

Астролог назвал женщин Зодиака, которых тянет к проблемным мужчинам 

Прогноз астролога / Фото: Credits

Личное счастье – одно из непременных условий благополучия каждого человека, вне зависимости от его пола и возраста. 

Но для того, чтобы его добиться, необходима как изрядная доля везения, так и наличие рассудительности, практичности и даже расчетливости, но руководствуются ими далеко е все, а некоторые и вовсе усложняют свою жизнь. 

Водолей

Водолеи в романтических отношениях ценят прежде всего непредсказуемость, а она, как известно, палка о двух концах: с одной стороны, обещают приятное и веселое времяпрепровождение, а с другой, связь с «плохим парнем» чреваты разнообразными проблемами. 

Рыбы

Рыбы милосердны и склонны к сочувствию, поэтому они не только не боятся отношений с проблемными мужчинами, но и стремятся к ним – им кажется, что спасать любимого человека от дурных привычек, а заодно и страдать вместе с ним, это очень романтично и благородно. 

Близнецы

Близнецы вступают в подобного рода взаимоотношения из чувства противоречия: вполне в их стиле сделать то, от чего хором предостерегают и окружающие. Стоит сказать им, что чего-то делать не следует, как они тут же поступят с точностью до наоборот – как будто бы всем на зло. 

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