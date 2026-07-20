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Астролог назвал женщин Зодиака, которых зовут замуж чаще, чем других
Отношения между любящими друг друга людьми по множеству причин складываются по-разному.
Кто-то сразу же официально их регистрирует, а кто-то — долгое время живет в гражданском браке. Тем не менее, астрологи заметили интересную закономерность: есть женщины, которые не были замужем ни разу, а есть те, кто часто бывает в ЗАГСе.
Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которых зовут замуж чаще, чем других.
Рак
Раки — вне зависимости от гендерной принадлежности — являются самым домовитым и, как следствие, семейным знаком Зодиака. Но у женщин эти качества развиты особо, поэтому они умеют создавать дома непередаваемую обстановку домашнего очага, в которой их семья живет максимально счастливо.
Скорпион
Женщины-Скорпионы обладают магией, о которой представительницы других знаков зодиакального круга могут только мечтать. Буквально одним своим взглядом они лишают влюбившегося в них мужчину воли, из-за чего тот готов идти за ними хоть на край света, а уж в ЗАГС, как говорится в таких случаях, сам бог велел
Рыбы
Женщины-Рыбы самые нежные и женственные во всем Зодиаке, к тому же, они очень эмпатичны: всегда понимают, в каком состоянии находится любимый человек, и знают, какими словами его можно поддержать, утешить, ободрить, похвалить. Находиться рядом с такой женщиной — одно удовольствие.
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