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А вот королевами вырастают далеко не все, и очень часто такая возможность связана не только с наличием — или отсутствием — личностных особенностей, но и со временем рождения.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, о которых говорят, что они — настоящие королевы.

Лев

Женщины-Львы в рейтинге зодиакальных королев занимают почетное первое место: достаточно посмотреть на них, чтобы понять: их достоинство свидетельствует об их благородном происхождении, даже если они родились в простой семье — об этом говорят их аристократические манеры, властный взгляд и осанка.

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Стрелец

Женщина-Стрелец светолюбива и независима, и не родился еще мужчина, который смог бы подчинить ее, если, конечно, она сама этого не захочет. Все решения она будет принимать сама и сможет настоять на них, даже если окружающие будут этому противиться — впрочем, они никому не советуют это делать.

Телец

Женщины-Тельцы спокойны и уравновешены, и именно этим доказывают окружающим свое благородное происхождение. Они сохраняют королевское достоинство в любой — даже очень непростой — жизненной ситуации, не скандаля, но уже если выйдут из себя, то королевство им будет маловато.

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