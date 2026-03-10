Гороскоп / © Credits

На самом деле, леди действительно рождаются, но не столько — точнее, не только у родовитых родителей, сколько в определенное календарное время.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, про которых говорят, что они — настоящие леди.

Девы будут уместно смотреться даже в королевской семье, о высшем обществе любой страны и говорит не приходится — они будут своими в любом из них. Всегда элегантно одетые, ухоженные, как будто бы сошедшие со страниц модного журнала, они умеют себя подать в самом лучшем — на зависть многим — свете.

Весы

Весы не только выглядят утонченными, как женские образы старинных живописных полотен, но и умеют вести себя в аристократическом обществе. Во0первых, они блестяще образованы, а, значит, могут поддержать беседу на любую тему, а во-вторых, обладают дипломатическим способностями и выдержкой.

Лев

Львы умеют и любят блистать в обществе — любой их выход сродни появлению на красной дорожке кинофестиваля. При этом — несмотря на яркость, которая их отличает, они избегают вульгарности, свойственной представительницам других знаков Зодиака, что выделяет их среди селебритис любого ранга.

