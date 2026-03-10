- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 289
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал женщин Зодиака, о которых говорят, что они — настоящие леди
Считается, что настоящие леди живут исключительно в Великобритании, и более того, принадлежат к титулованным семьям.
На самом деле, леди действительно рождаются, но не столько — точнее, не только у родовитых родителей, сколько в определенное календарное время.
Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, про которых говорят, что они — настоящие леди.
Лева
Девы будут уместно смотреться даже в королевской семье, о высшем обществе любой страны и говорит не приходится — они будут своими в любом из них. Всегда элегантно одетые, ухоженные, как будто бы сошедшие со страниц модного журнала, они умеют себя подать в самом лучшем — на зависть многим — свете.
Весы
Весы не только выглядят утонченными, как женские образы старинных живописных полотен, но и умеют вести себя в аристократическом обществе. Во0первых, они блестяще образованы, а, значит, могут поддержать беседу на любую тему, а во-вторых, обладают дипломатическим способностями и выдержкой.
Лев
Львы умеют и любят блистать в обществе — любой их выход сродни появлению на красной дорожке кинофестиваля. При этом — несмотря на яркость, которая их отличает, они избегают вульгарности, свойственной представительницам других знаков Зодиака, что выделяет их среди селебритис любого ранга.
Читайте также:
Астролог назвал три знака, для которых март 2026 года будет гармоничным и удачным
Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной