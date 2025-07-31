Астролог назвал женщин Зодиака, о которых мужчины мечтают, но при этом на них не женятся

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Содержание Дева Скорпион Водолей

И тут логику мужской половины человечества понять трудно: казалось бы, все должно происходить с точностью до наоборот: влюбился — женился.

Но, коль скоро что-то происходит, значит, у этого явления есть свои — как психологические, так и астрологические — причины. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, о которых мужчины мечтают, но при этом на них не женятся.

Дева

Девы не только являются совершенством — ну, или почти совершенством — сами, но и требуют этого от других — прежде всего, близких — людей, но далеко не все могут нести по жизни такую тяжелую ношу. Не каждый мужчина хочет, чтобы из него ежедневно лепили Аполлона Бельведерского, многие хотят дома отдыхать.

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Скорпион

Скорпионы — самый сексуальный знак Зодиака, и женской его половины это касается самым непосредственным образом. Мужчины летят к им как мотыльки на огонь, н, когда встает вопрос об официальном оформлении отношений, часто тормозят — не все хотят охранять свою привлекательную супругу днем и ночью.

Водолей

Водолеи — замечательные подруги, рядом с которыми мужчины чествуют себя буквально на седьмом небе: они веселы, обаятельны, приятны в общении. Казалось бы, о них можно говорить исключительно в превосходных степенях, если бы не одно «но»: они совершенно безалаберны в быту, а это нравится не всем.

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