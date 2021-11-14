Астролог назвал женщин Зодиака, от которых – чаще, чем от других – уходят мужья

Увы, развод в нашей жизни – процесс довольно распространенный, как, впрочем, и обидный, особенно если уходишь не ты, а от тебя.

В таком случае бывает сложно восстановиться и повысить самооценку, которая падает до уровня плинтуса, а ведь можно, зная свою предрасположенность к созданию ада в отношениях, просто чуть-чуть подкорректировать свое поведение. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, от которых чаще, чем от других, уходят мужья.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы трудно уживаются с кем бы то ни было: все дело в том, что они никогда не знают, чего хотят, и навязывают эту неопределенность тем, кто находится рядом. Далеко не все могут выдержать стиль поведения, при котором человек сегодня смеется, а завтра плачет; сейчас хочет мороженого, а когда ему его приносят, заявляют, что просили чаю, да погорячее. Если верить Лопе де Веге, именно так закаляют сталь, а мужчины редко хотят себя ею чувствовать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы всем хороши – они веселые, остроумные, незлобивые и доброжелательные, но, увы, совершенно не семейные и не домашние люди. И если для мужчины такое отношение к семье и дому относительно простительно, то для женщин – хоть это и несправедливо – считается недостатком. Впрочем, потенциальных мужей тоже можно понять: мало кому понравится жена, которая не любит готовить, редко убирает и при первой же возможности срывается из дома, куда глаза глядят.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, пожалуй, самый нудный в быту знак Зодиака: подстроится под их многочисленные требования, связанные с чистотой и порядком, дано далеко не всем. Казалось бы, что плохого в том, что в доме идеально убрано, чисто и все находится на своих местах? Это должно стать только плюсом в отношениях, но равно до тех пор, пока человека не принуждают к этому силовыми методами, устраивая ему скандал из-за неровно повешенного в ванной полотенца или сдвинутого со своего места стула.

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