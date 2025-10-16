- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал женщин Зодиака, с которыми мужчинам лучше не шутить
Отношения между женщинами и мужчинами — тема, которую можно изучать бесконечно, но так до конца в ней и не разобраться.
В них случается всякое, включая резкость и грубость и, как следствие, обиды, которые неизбежны в таких случаях, вот только далеко не каждая женщина готова их терпеть. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, с которыми мужчинам лучше не шутить.
Козерог
Женщины-Козероги не дают в обиду ни себя, ни своих близких, причем, они не тратят время на долгие раздумья — их действия в таких случаях оказываются молниеносными и спокойными, но резкими и сильным. Разумеется, чаще всего их реакция бывают вербальными, но впредь недоброжелатели предпочитают с ними не созываться — себе дороже.
Рак
Женщины-Раки, для которых самыми важными в жизни ценностями являются семейные, остаются спокойными и уравновешенными до той поры, пока кто-то — в недобрый для себя час — не задел близких им людей. В таком случае казавшиеся безобидными представительницы знака превращаются в настоящих тигриц, способных «разорвать» обидчика.
Скорпион
Женщина-Скорпион, которую, как она считает, обидели, не станет бить посуду и устраивать шумные выяснения отношений — так просто задевший ее человек не отделается. Она запомнит каждое слово и даже взгляд, которые сопровождали неприятную для не сцену, а затем просто отравит ему существование злыми шутками и упреками.
