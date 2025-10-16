Астролог назвал женщин Зодиака, с которыми мужчинам лучше не шутить

Гороскоп / © Credits

Реклама

В них случается всякое, включая резкость и грубость и, как следствие, обиды, которые неизбежны в таких случаях, вот только далеко не каждая женщина готова их терпеть. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, с которыми мужчинам лучше не шутить.

Козерог

Женщины-Козероги не дают в обиду ни себя, ни своих близких, причем, они не тратят время на долгие раздумья — их действия в таких случаях оказываются молниеносными и спокойными, но резкими и сильным. Разумеется, чаще всего их реакция бывают вербальными, но впредь недоброжелатели предпочитают с ними не созываться — себе дороже.

Рак

Женщины-Раки, для которых самыми важными в жизни ценностями являются семейные, остаются спокойными и уравновешенными до той поры, пока кто-то — в недобрый для себя час — не задел близких им людей. В таком случае казавшиеся безобидными представительницы знака превращаются в настоящих тигриц, способных «разорвать» обидчика.

Реклама

Скорпион

Женщина-Скорпион, которую, как она считает, обидели, не станет бить посуду и устраивать шумные выяснения отношений — так просто задевший ее человек не отделается. Она запомнит каждое слово и даже взгляд, которые сопровождали неприятную для не сцену, а затем просто отравит ему существование злыми шутками и упреками.

Читайте также: