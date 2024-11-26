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Астролог назвал женщин Зодиака, с которыми ни за что не разведутся их мужья

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Астролог назвал женщин Зодиака, с которыми ни за что не разведутся их мужья

Прогноз астролога / Фото: Credits

Если бывают свадьбы, значит должны случаться и разводы – далеко не все пары могут прожить друг с другом всю жизнь. 

Но есть женщины, которых мужчины не бросают ни при каких обстоятельствах, если только они сами не решат расстаться с ними и не разорвут отношения. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, с которыми никогда не разведутся их мужья. 

Телец

Тельцы знают толк в чувственных удовольствиях, и, обеспечивая уровень комфорта самим себе, распространяют его и на окружающих – прежде всего, членов своей семьи. В доме у таких женщин всегда тепло, красиво и вкусно – мало кто в здравом готов отказаться от такого комфорта. 

Рак 

Раки, которых астрологи считают самым семейным знаком Зодиака, не только создают дома уют и комфорт, но и обеспечивают своим вторым половинкам крепкий и надежный тыл. Что бы ни случилось у такого мужчины на работе, он может быть уверен: дома его всегда поймут и поддержат. 

Скорпион

Скорпионы могут плохо готовить и не обращать внимание на беспорядок в доме, хотя в большинстве случаев это и не так, но муж все равно будут сидеть рядом с ними, как привязанный. Все дело в особой – магнетической – привлекательности, которая отличает женщин этого знака от других. 

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