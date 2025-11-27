Астролог назвал женщин Зодиака с самым сильным материнским инстинктом

Гороскоп / © Credits

У кого-то он развит на все сто процентов, а у кого-то — присутствует в минимальном объем, а то и вовсе отсутствует. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака с самым сильным материнским инстинктом.

Рак

Женщины-Раки — представительницы самого семейного знака Зодиака, и дети являются центром их личной Вселенной, хотя вторых половинок они тоже без внимания заботы не оставляют. Но ради детей они готовы на любые жертвы, поэтому пользуются заслуженной репутацией самых сумасшедших мамаш Зодиака.

Скорпион

Женщины-Скорпионы, даже если на первый взгляд они не производят впечатления чересчур ласковых и заботливых родительниц, на самом деле именно таковыми являются. Выражается это, прежде всего, в том, что они очень хорошо понимают, как обеспечить свои детям достойное будущее, и делают для этого все возможное.

Козерог

Женщины-Козероги кажутся скупыми на эмоции и, как следствие, абсолютно непробиваемыми, но в душе, хоть это и трудно поверить, они — самые нежные матери во всем Зодиаке. Правда, об этом мало кто знает, поскольку свою суть они тщательно скрывают под маской строгости и требовательности, но это — во благо детей.

