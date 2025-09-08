Астролог назвал женщин Зодиака, у которых нет вкуса

Гороскоп / © Credits

Одни из нас с ним рождаются, другие — развивают упорными упражнениями в течение всей жизни, а третьи — не обладают им вовсе, да и не стремятся приобрести. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, у которых нет вкуса.

Телец

Женщины-Тельцы не обладают вкусом от природы и не стремятся его приобрести, поскольку уверены: их привлекательность — в сексуальности, которая дана им от рождения. А «камуфлировать» ее вычурной — как они считают — одеждой и бижутерией, только портить: тут чем проще, тем лучше.

Близнецы

Женщины-Близнецы не выглядят плохо — или неуместно — одетыми, но вкус, которым они, увы, не обладают, тут совершенно не при чем. Представительницы знака черпают свои познания о том, что нужно носить в данное время, из ассортимента бутиков, и — попадают в тренды.

Овен

Женщины-Овны, решая, что на себя надеть, руководствуются прежде всего соображениями удобства, что далеко не всегда соответствует модным тенденциям. Представительницы порывисты и стремительны, а проявлять эти качества в одежде, которая сковывает движения, мягко говоря, неудобно.