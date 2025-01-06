Астролог назвал знаки, которые не могут жить без приключений

К течению своей жизни каждый из нас относиться по-своему – единого мнения тут быть не может.

Одни предпочитают плавное и спокойное существование, другие не представляют своей жизни без адреналина, который вбрасывают им в кровь приключения, поэтому они всегда с радостью принимают такие обстоятельства, а иногда и сами их организовывают. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не могут жить без приключений.

Стрелец

Стрельцов можно назвать главными в зодиакальном круге любителями приключений – непредсказуемые обстоятельства, в которых они оказываются время от времени, придают их жизни смысл, при спокойном, размеренном и – скучном! – существовании они его теряют.

Близнецы

Близнецы выступают за любой бунт, особенно если он сопровождается шумом, суетой и беготней – такое времяпрепровождение не дает им скучать, а скуку представители этого суматошного знака ненавидят больше всего на свете, поэтому они всегда выступают в первых рядах нарушителей порядка.

Водолей

Водолеи – знак взбалмошный и сумасбродный, и эти качества заставляют их совершать самые неожиданные – и непредсказуемые – поступки, а творческая составляющая их натуры позволяет им не только пускаться в разного рода приключения, но и создавать их для окружающих.

Читайте также: