Астролог назвал знаки, которые не верят в чудеса

Мир без чудес, как пелось в одной старой песне, черно-белый, для того, чтобы он обрел краски, нужно хотя бы минимум волшебства.
Несмотря на сложность времени, в котором мы живем, очень хочется думать, что оно существует, а, значит, рано или поздно коснется каждого из нас, так считают не все. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не верят в чудеса.
Козерог
Козероги е то чтобы совсем не верили в чудеса, просто они считают, что делать их нужно своими руками – так будет гораздо надежнее.
Телец
Тельцы, которые всегда реально смотрят на жизнь, абсолютно уверены в том, что чудес в мистическом смысле этого слова не существует, поскольку – на их взгляд – все, чего им хочется, можно купить. И в большинстве случаев – за редким исключением – им это действительно удается.
Близнецы
Близнецы только кажутся легкомысленными, на самом деле они очень хорош ориентируются в любых житейских обстоятельствах, из которых легко – и без каких-либо чудес – находят выход. Главное, по их мнению, знать, к кому обратиться в каждом конкретном случае, а нужных связей у них хватает.
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