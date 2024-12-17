Астролог назвал знаки, которые притягивают к себе неприятности

Другое дело, что одни из нас сталкиваются с ними, как и положено – время от времени, а для других они – неотъемлемая часть жизни, за что их часто называют «33 несчастья». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, буквально притягивают к себе неприятности.

Овен

Овны вспыльчивы, из-за чего страдают не только те, кто их окружает, но и они сами. Эмоционально реагируя на происходящие с ними события, они запускают соответствующую реакцию окружающих, что и приводит их в неприятные – а иногда и крайне неприятные – ситуации.

Рак

Раки часто притягивают к себе неприятности в силу своей застенчивости и робости: будь они посмелее, многих сложных ситуациях им удалось бы избежать. Но представителям знака удобнее занимать страусиную позицию, а в таких случаях их не пинает только ленивый.

Стрелец

Стрельцы редко просчитывают последствий своих поступков, а поскольку действуют они при этом стремительно, то попадают в неприятные ситуации раньше, чем успевают это осознать. Все искупает их природный оптимизм – ни по какому поводу они долго не переживают.

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