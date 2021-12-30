Астролог назвал знаки, которые склонны к ностальгии по прошлому

Рано или поздно – в определенный жизненный момент – ностальгия настигает всех.

Нам кажется, что в прежние времена – в другой жизни – было лучше, чем сейчас. Тем не менее одни склонны к ней меньше, а другие – больше. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к ностальгии по прошлому больше других.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как известно, превыше всего ценят свой комфорт, особенно физический: их дом – не только их крепость, но и место, где все оборудовано по их вкусу и потребностям. Поэтому, оказавшись в другом помещении – например, на отдыхе или в командировке, они чувствуют себя неуютно, и, каким бы удобным и престижным ни был отель, в который их поместили, все равно скучают по дому и считают дни, когда смогут туда вернуться.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, хоть на первый взгляд о них этого и не скажешь, обожают возвращаться в прошлое, вспоминая картины, связанные с их успехами и триумфами. Ну а поскольку они умеют обставлять жизненные события с помпой, им, как правило, есть что вспомнить. Представители знака в такие минуты думают о том, как хорошо было когда-то и даже тоскуют из-за того, что те времена уже никогда не вернуть, что совершенно не мешает им устраивать свою жизнь здесь и сейчас.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы чаще всего ностальгируют не по вещам и событиям, а по людям, которые в свое время произвели на них неизгладимое впечатление, но потом по какой-то причине исчезли из их жизни. В свободное время – в тихой и спокойной обстановке – они очень любят вспоминать самые яркие моменты знакомства: романтическую обстановку, в которой происходили встречи, и слова, что при этом говорились. После таких ностальгических сеансов представителям знака трудно возвращаться к настоящему, которое они ценят меньше, чем прошлое.

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