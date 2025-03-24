Астролог назвал знаки, которые живут по принципу "все или ничего"

Принято считать, что синица в руке лучше, чем журавль в небе, а значит, нужно довольствоваться малым, не мечтая о великом.

Но далеко не все могут мириться с такой установкой, поскольку считают, что она "подрезает" человеку "крылья" – такие максималисты не хотят жертвовать своими мечтами ради скучной, но стабильной жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые живут по принципу "все или ничего".

Овен

Овны не умеют получать счастье по частям – им нужно все и сразу. Ради такого итога они готовы работать в режиме 24/7, но, увы, недолго. Не увидев первых результатов своего труда, представители знака охладевают к одной великой идее ради новой, которую тут же начинают воплощать в жизнь.

Стрелец

Стрельцы, пожалуй, являются главными максималистами зодиакального круга – ни в какой ситуации они не готовы к полумерам. Им необходимо получить все, что возможно в такой ситуации, если же добиться такого в результат нельзя, то им проще отказаться и попытать счастья в другом.

Водолей

Водолеи не хотят жить "как все" и довольствоваться среднестатистическими жизненными ценности, их жизненный принцип: "полюбить так королеву, проиграть – так миллион". Справедливости ради надо сказать, что им, благодаря таланту, отпущенному звездами, удается добиться желаемого.

Читайте также: