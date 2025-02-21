Астролог назвал знаки мужчин Зодиака, которые любят сладкое

Мужчины – во всяком случае, большинство представителей сильного пола – не любят сладости.
Как правило, они предпочитают им «серьезную» пищу, точнее – мясо и рыбу. Но на самом деле это не так – вокруг нас достаточно мужчин, которые обожают разного рода десерты, и, принято считать, что это говорит о присущей им доброте, хотя убедительных доказательств тому не существует. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые любят сладкое.
Стрелец
Стрельцы, как правило, не страдают от отсутствия аппетита, к тому же, они не слишком привередливы – главное для них, не остаться голодными, а все остальное имеет второстепенное значение. Но сладкое в их рационе занимает особенное место – они не представляют приема пищи без десерта.
Весы
Весы ценят все прекрасное, и кулинарное искусство в этом смысле для них – не исключение. Они очень любят десерты – особенно те, которые приготовлены из модных ингредиентов и оформлены как произведение искусства – деформированные ииски их вряд ли впечатлят.
Телец
Тельцы любят все, что доставляет им удовольствие, и еда в этом смысле занимает одно из первых мест. Ну, а поскольку они являются фанатами домашней – то есть, доступной и понятной, но при этом очень вкусной – пищи, то и десерты обожают соответствующие – например, пироги.
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