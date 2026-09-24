Астролог назвал знаки Зодиак, которые боятся водить машину

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И если кому-то оно дается легко, то другие учатся долго, но в результате все равно не стремятся сесть за руль.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся водить машину.

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Рак

Раки боятся скорости даже тогда, когда за рулем более решительные и смелые люди, а уж о том, чтобы водить автомобиль самостоятельно, и речи не идет. Представители знака — за редким исключением — стараются воспользоваться общественным транспортом — он ездит неторопливо.

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Близнецы

Близнецы за рулем, как правило, уверены в себе, но наличие на дороге других людей, которые — как они видят — способны на любые выходки, их откровенно пугает. Поэтому, чтобы не стать жертвой чужого безрассудства и легкомыслия, они стараются избегать самостоятельного вождения.

Рыбы

Рыбам — особенно если они думают о приятных событиях в личной жизни — трудно сконцентрировать на состоянии дел на дороге, из-за чего они часто в самый последний момент избегают нештатной ситуации. Неудивительно, что им гораздо проще удобно устроиться на заднем сидении и думать о своем.

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