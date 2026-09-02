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Астролог назвал знаки Зодиака, для которых дружба — понятие круглосуточное
Байрон назвал дружбу любовью без крыльев, ничуть при этом не умаляя ее значения.
Дружеских отношение между людьми важны для нас не менее — а иногда и более — чем любовь, но каждый из нас понимает ее по-своему: кто-то посвящает друзьям всего себя, а кто-то уделяет им минимум времени.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, для которых дружба — понятие круглосуточное.
Овен
Овны увлекаются дружескими отношениями — как, впрочем, и остальным процессам своей жизни, полностью и без остатка. Если другу необходимо помочь, они могут сорвутся даже посреди ночи, но — ровно до того времени, пока считают человека таковым — если он выйдет из статуса друга, на их помощь может больше не рассчитывать.
Лев
Львов отличает широта души по отношению ко всем, но к тем, кого они считают своими друзьями, особенно: для них представители знака готовы сделать все, что могут, и даже больше. Правда, тем, кого они осыпают своими благодеяниями, не стоит забывать о благодарности, и выражать ее необходимо как можно чаще.
Козерог
Козероги внешне выглядят сдержанными, а в некоторых случаях даже суровыми, что далеко не всегда соответствует реальности. В душе они чувствительнее многих других представителей Зодиака, причем особенно это касается их друзей, ради которых они способны на многое — если не на все — в любое время суток.
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