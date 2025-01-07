Астролог назвал знаки Зодиака, для которых этикет – пустой звук

Этикет придуман людьми не просто так – этот свод правил позволяет с честью выйти из любой ситуации.

Причем, придерживать его желательно не только на дипломатическом приеме или в Букингемском дворце, но и в обычной – повседневной – жизни, но далеко не все придерживаются установленного веками порядка поведения: есть люди, которым закон не писан – в буквальном смысле этого слова. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, для которых этикет является пустым звуком.

Водолей

Водолеи пренебрегают этикетом не от вредности или плохого воспитания, а из-за невозможности запомнить все правила, которых необходимо придерживаться. Обдумывая свои творческие идеи, они так увлекаются, что начисто забывают о том, как правильно себя вести.

Телец

Тельцы прекрасно понимают, что такое этикет, но следуют им далеко не всегда: если, на их взгляд, им нужно получить результат, а условности этому мешают, они смело посылают их – и тех, кто им их навязывает – на все четыре стороны, предпочитая продвигаться цели с упорством танка.

Стрелец

Стрельцы, которые, как известно, сначала делают, а потом думают, часто попадают в неловкие ситуации, нарушая все возможные – и невозможные – правила этикета. Впоследствии, когда они осознают, что поторопились, им бывает очень стыдно, но исправить ситуацию удается не всегда.

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