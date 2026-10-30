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Астролог назвал знаки Зодиака, для которых лучшая защита — нападение
В критической ситуации — особенно если мы чувствуем, что неправы — каждый ведет себя по-своему.
И пока одни пытаются оправдаться, приводя самые разные — в том числе и вполне разумные — доводы, другие сразу же идут в атаку.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, для которых лучшая защита — нападение.
Стрелец
Стрельцы, которые любят скандалы и встревают в них «из любви к искусству». В конфликтных ситуациях они, не раздумывая и не давая собеседнику опомниться, нападают на него. Но, надо отдать представителям знака должное: разобравшись в ситуации, отступают и даже извиняются за свое поведение.
Скорпион
Скорпионы в конфликтной ситуации не кричат и не скандалят, но тихим и спокойным голосом они могут так надавить на собеседника, что он, даже будучи правым на все сто процентов, предпочитает сдаться, только бы не слушать доводы представителей знака, в которых слишком много субъективных моментов.
Близнецы
Близнецы — и в этом смысле их можно понять — очень не любят, когда им — зачастую совершенно справедливо — указывают на их недостатки или неправильные действия. Чтобы этого избежать, они предпочитают нападать первыми, стараясь побольнее задеть своего собеседника — тогда он забудет об их промахах.
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