Астролог назвал знаки Зодиака, для которых очень важны традиции
Как известно, традиции существуют в обществе в течение всей истории человечества и передаются из поколения в поколение.
Но одни ими пренебрегают, а другие — тщательно соблюдают уже существующие и даже придумывают свои, свойственные только им — их роду или семье. Астролог Людмила Булгакова навала знаки Зодиака, для которых очень важны традиции.
Рак
Раки соблюдают любые традиции, связанные с их родом вообще и семьей — в частности, особенно если они передаются из поколения в поколение. Представители знака уверены, что таким образом они могут еще больше сплотить своих близких, и, надо признать, оказываются правы.
Дева
Девы соблюдают традиции просто потому, что так было принято в их семье столько, сколько они себя помнят. С тех пор они стали для них такой же необходимостью, как привычка умываться по утрам — без связанных с традициями ритуалов их жизнь лишается порядка, к которому они привыкли.
Козерог
Козерогам традиции — как семейные, так и любые другие, например, корпоративные — нужны для того, чтобы четко ориентироваться в пространстве и времени. Для них это своеобразные правила игры, соблюдая которые, они всегда уверены в себе, своих силах и намерениях.
